Врач из Казахстана признана лучшим молодым ученым в СНГ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский врач-онкомаммолог Назгуль Омарбаева признана лучшим молодым ученым СНГ в области онкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Ее научная работа «Роль генетических исследований при раке молочной железы в казахской популяции: результаты секвенирование нового поколения» заняла первое место на конкурсе молодых ученых, проведенном в рамках XI Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

Участие в данной секции приняли 10 молодых ученых из РФ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Научная работа Н. Омарбаевой подготовлена по результатам исследования, проведенного на базе КазНИИОиР, под руководством председателя правления, Академика НАН РК, д.м.н. Диляры Кайдаровой.

Исследование на основе NGS (секвенирование нового поколения) позволило выявить генетические мутации при РМЖ, разработать геномную диагностику предрасположенности по совершенствованию скрининговой программы, профилактике и своевременной диагностике РМЖ.

Выявлено, что спектры мутаций сильно различаются между отдельными странами и этническими группами, что обуславливает необходимость поиска мутаций с диагностической значимостью в местной популяции. Впервые в Республике Казахстан выявлены мутации генов, ассоцированных с развитием наследственного РМЖ.

Назгуль Омарбаева - врач первой категории центра маммологии, докторант Phd. Окончила Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова в 2011 году, с отличием. Обладатель стипендии «Болашак». Окончила интернатуру в РОНЦ им. Н. Блохина (Москва). Проходила стажировка в National cancer institute (Вашингтон, США), а также в National institutes hospital (Сингапур).

С 2013 года работает маммологом-хирургом в Казахском НИИ онкологии и радиологии МЗ РК.



