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    Врач из Азербайджана поделился рекомендациями после прививки от COVID-19

    12 Апреля 2021, 16:40

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - О том, как защищать свое здоровье, каких правил следует придерживаться после иммунизации, поделился врач скорой и неотложной медицинской помощи Центрального таможенного госпиталя Азербайджана Бейляр Иманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После введения препарата против COVID-19 необходимо соблюдать профилактические меры, в том числе избегать массовых мероприятий, строго соблюдать правила гигиены, носить медицинскую маску», - сказал медик.

    Б.Иманов отметил, что в течение трех дней после прививки необходимо отказаться от водных процедур. Также рекомендуется избегать физических нагрузок. В обязательном порядке необходимо отказаться от алкогольных напитков.

    «После вакцинации нужно немного отдохнуть, а также обратить внимание на рацион питания. Старайтесь не допускать дефицита витамина D в организме, принимайте продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо, рыба и яйца. Также включите в свой рацион еду, богатую витаминами. Кроме того, старайтесь не переохлаждаться или перегреваться. Избегайте стресса и не принимайте продукты, на которые у вас есть аллергия», - сказал врач.

    Между тем, главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тейар Эйвазов отметил, что коронавирусом можно заболеть и после завершения полной процедуры вакцинации вследствие естественных особенностей организма - слабой сопротивляемости инфекции.

    «У таких людей иммунитет слаб, и вакцина не дает стопроцентного эффекта. Если анализ показывает низкое количество антител в организме, то нужна новая вакцинация. Вакцинированные пациенты, переносят инфекцию лучше, чем не получившие ее», - считает Тейар Эйвазов.

    Отметим, что в Азербайджане сегодня прошли вакцинацию около 1 миллиона 200 тысяч жителей. Это значит, каждый десятый житель страны защищен от опасной болезни, и еще более 285 тысяч граждан страны получили естественную защиту, переболев коронавирусом. Но при этом число заболевших продолжает расти, и ежедневно фиксируется выше 2 тысяч новых инфицированных случаев и более 30 летальных исходов.

    Фото: instagram.com/merkezi_gomruk_hospitali

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Коронавирус в мире Вакцинация
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