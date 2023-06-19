Врач-гинеколог Гульбарам Башарова: Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акушерство и гинекология – очень специфичная сфера, в которой опасность за человеческую жизнь увеличивается в разы. Ведь те, кто трудится в этой отрасли, борются сразу за две жизни, проводят сложные операции. 9 лет своей жизни Гульбарам Башарова посвятила акушерству и гинекологии. Долгие годы она способствовала появлению новой жизни на свет, а сейчас в стенах Больницы Медицинского Центра УДП РК проводит операции при экстренной патологии в гинекологии. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» врач с 30 летним стажем работы призналась, что вся жизнь врача – это борьба за человеческую жизнь.

Преподаватель по акушерству и гинекологии привила любовь к этому делу

Гульбарам Башарова обучалась в Актюбинском государственном медицинском институте. Затем закончила интернатуру. С 1994 года начала работать врачом экстренной службы в родительном доме.

«В медицину пришла осознанно. Помню, что на четвёртом курсе занятия по акушерству и гинекологии вела преподаватель, которая пробудила интерес к его изучению. Нам так нравились занятия по акушерству и гинекологии, что всей группой решили выбрать акушерство и гинекологию своей профессией. Преподаватель хорошо объясняла каждую тему. После этого мне хотелось стать акушер-гинекологом. Ты помогаешь не только беременной женщине, но и ее ребёнку. Она приходит к тебе одна, а уходит с малышом. Два счастливые человека», - отметила врач.

Даже по крику женщины определяли, когда она будет рожать

Гульбарам Башарова призналась, что не описать словами то чувство, когда слышишь плач ребёнка, когда он выходит из утробы матери.

«В каждой профессии есть свои сложности. В акушерстве и гинекологии ты отвечаешь не только за одну жизнь, а за две жизни. Схватки могут начаться в любое время суток. Раньше даже по крику женщины могли определить, когда она будет рожать. В период беременности очень высокий риск кровотечения, детского травматизма. Наверное, акушерство и гинекология - одна из самых сложных отраслей медицины», - рассказала врач-гинеколог.

После долгих лет работы в родильном доме Гульбарам Башарова переехала в Астану. Начала работать в филиале Института материнства и детства. Чтобы отточить навыки и профессионализм, она проходила обучение в России, Израиле и Южной Корее.

«Так постепенно научились оперировать лапароскопическим методом, помогать нашим женщинам. Мы увидели преимущества лапароскопии. С 2015 года работаю в Больнице Управления Делами Президента, где оказывается весь спектр гинекологических услуг пациентам из всего Казахстана. Мы никому не отказываем, пациенты обращаются с серьезной патологией», - отметила врач.

С 2018 года Больница Медицинского Центра УДП РК оказывает роботизированную помощь пациентам, то есть проводятся операции с применением робота.

«За последние пять лет мы провели более 300 операций на роботе. Мы обучались в Милане с коллегами-хирургами, урологами, операционными сестрами. Сначала обучались на тренажерах, а потом учились оперировать животных с применением робота. С октября 2022 года в БМЦ УДП РК открыли отделение гинекологии. Являюсь руководителем этого отделения. У нас очень продвинутые доктора, которые проходили обучение. Наши доктора обучались в Штатах, в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Все они любят свою работу», - поделилась Гульбарам Башарова.

Уважающий себя доктор никогда не скажет, что достиг определенных высот

Гульбарам Башарова проводит операции различной сложности. Каждая новая операция – это опыт и знания. Поэтому врачи не кичатся успешно проведенными операциями.

«В основном мы оперируем миомы матки, большие миомы. В таких случаях иногда в других больницах отказываются оперировать. Мы проводим весь спектр операций, который на сегодняшний день есть в гинекологии. Профессионально, конечно, выросли. Однако мы учимся всю жизнь, постоянно стажируемся, оттачиваем свое мастерство. Наверное, уважающий себя доктор никогда не скажет: «я достигла вот таких высот». Мы постоянно учимся. Каждый год обучаемся чему-то новому», - поделилась Гульбарам Башарова.

В ходе беседы она рассказала, какую сложную операцию ей удалось провести.

«В 2015 году я оперировала женщину, у которой была миома матки больших размеров. Мы даже не смогли проникнуть в малый таз. Пришлось вызывать хирургов, его команду, они нам помогли, только потом мы смогли свое дело сделать. В нашей работе самое главное, чтобы не было амбиций. Ты должен рассчитывать свои силы. Если будешь говорить «я все сделаю сам» можешь навредить пациенту. У нас бывают сложные операции, кода оперируешь по 5-6 часов», - призналась врач-гинеколог.

Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь

Перед операцией, как правило, врачи знакомятся с пациентом, изучают дополнительные методы исследований.

«Ты примерно понимаешь, на что ты идешь. Когда ты знаешь, на что, ты идешь, думаю, сюрпризов не будет. Я уже 30 лет работаю врачом. Перед каждой операцией ты все равно говоришь «бисмиллях». Бывает тревожность, но страха нет. За все это время не было мысли уйти из сферы медицины. Я горжусь тем, что являюсь врачом, что помогаю людям. Вся жизнь врача – это борьба за человеческую жизнь, борьба за свои знания», - поделилась Гульбарам Башарова.

Путь нашей героини продолжил ее сын, хотя Гульбарам Башарова никогда не оказывала давление на выбор профессии детей.

«Я люблю жизнь, люблю дарить людям качественную жизнь. Мой сын тоже выбрал медицину, хотя он вырос в больнице. Когда ночью меня вызывали в больницу, он находился со мной. Не думала, что он выберет медицину. Однако, мне кажется, он стал неплохим врачом», - отметила она.

Нужно выбирать профессию по зову сердца

В завершение беседы Гульбарам Башарова дала советы молодым врачам и студентам, которые выбирают эту нелегкую профессию.

«Не нужно бояться идти в медицину. Я пришла по зову сердца. Не нужно смотреть, престижная ли эта специальность или непрестижная. Ты должен не разочароваться в своей специальности, не перегореть. Когда порой без конца ставят дежурства, человек не отдыхает, некоторые врачи перегорают. Нужно выбирать ту специальность, которая тебе по душе. Я закончила учебу в 90-е годы. Многие мои однокурсники бросили медицину. Не потому, что не хотели стать врачами. Время было такое – нужно было кормить семью. Мы не получали зарплату по шесть месяцев, бывали такие времена», - поделилась она.

В медицине не осуждают, если ты чего-то не знаешь

Гульбарам Башарову часто спрашивают, в какую сферу она пошла работать, если не медицина.

«Я даже не представляю, куда я пойду. Кроме врачевания ничего не умею делать. Когда я закончила институт, мне казалось, что я никогда не смогу оперировать человека. Но, глаза боятся, руки делают. Нужно постоянно учиться, никогда не стесняться спрашивать, если ты чего-то не знаешь. Медицина – такая специальность, что тебя не будут осуждать, если ты чего-то не знаешь. В медицине работают доброжелательные люди, которые всегда подскажут, научат. Главное – не закрываться в себе и открыто спрашивать у старших товарищей», - добавила врач-гинеколог БМЦ УДП РК Гульбарам Башарова.