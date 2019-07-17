Впервые женщина возглавила Еврокомиссию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский парламент во вторник проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен поддержали 383евродепутата, против выступили 327 депутатов, воздержались – 22.

Она сменит на посту действующего председателя Европейскойкомиссии Жан-Клода Юнкера 1 ноября и тем самым станет первой женщиной во главевысшего органа исполнительной власти ЕС.

Отметим, Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС номинированана пост главы Еврокомиссии на 2019-2024 годы.