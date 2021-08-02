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    Впервые за сто лет два легкоатлета поделили «золото» на Олимпиаде в Токио

    2 Августа 2021, 17:00

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Впервые за последние сто лет сразу два легкоатлета разделили подиум и золотую медаль в одной дисциплине на Летних Олимпийских Играх в столице Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Олимпиды в Токио.

    Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии разделили пьедестала почета в прыжках в высоту среди мужчин в Токио после того, как оба взяли высоту в 2,37 метра за одинаковое количество попыток.

    Изначально трем спортсменам - Баршиму, Тамбери и белорусу Максиму Недосекову - удалось прыгнуть на 2,37 метра в высоту и вступить в напряженную борьбу за желанную олимпийскую золотую медаль.

    Поскольку ни один спортсмен не смог преодолеть высоту 2,39 м, «золото» было поделено между Баршимом и Тамбери. Недосекову была присуждена бронза, так как он сделал больше попыток, чтобы показать результат в 2,37 м.

    Тамбери стала вторым итальянцем, выигравшим «золото» в прыжках в высоту на Олимпийских играх, после того, как Сара Симеони выиграла соревнования среди женщин в Москве в 1980 году.

    «После травм я просто хотел вернуться, но теперь у меня есть это «золото», это невероятно. Я так много раз мечтал об этом», - заявил после соревнования Тамбери.

    «В 2016 году, как раз перед Рио, мне сказали, что существует риск, что я больше не смогу участвовать в соревнованиях. Это был долгий путь», - добавил итальянский легкоатлет.

    В одном из самых невероятных финалов на Олимпиаде в Токио прыгуны показали лучшие результаты в карьере и сезоне. Усилия Недосекова стали национальным рекордом, а его «бронза» стала первой олимпийской медалью Беларуси в прыжках в высоту.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Спорт Олимпиада
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