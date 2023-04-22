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    Впервые за семь лет полуфинал Лиги Европы пройдет без английских клубов

    22 Апреля 2023, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Лиге Европы на этой неделе определились все полуфиналисты турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главной сенсацией стал вылет одного из фаворитов Лиги Европы в лице «Манчестер Юнайтед», который был разгромлен в Испании «Севильей» со счетом 3:0. Впервые за 7 лет полуфинал Лиги Европы пройдет без английских клубов.

    Во второй паре также не обошлось без разгрома: итальянская «Рома», уступив «Фейенорду» в первом матче 0:1, на своем поле взяла убедительный реванш со счетом 4:1. «Ювентус» переиграл лиссабонский «Спортинг», а «Байер» крупно выиграл у бельгийского «Юниона» со счетом 4:1.

    В полуфиналах турнира сыграют «Севилья» и «Ювентус», а также «Рома» и «Байер».

    В полуфинале Лиги Конференций голландский «Аз Алкмаар» встретится с «Вест Хэмом», а «Базель» попробует остановить набравшую приличный ход «Фиорентину».

    В обоих турнирах первые матчи состоятся 11 мая, а ответные – 18 мая.

    Ранее определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов. В полуфинале «Милан» сыграет с «Интером», а параллельно нас ждет повторение прошлогоднего полуфинала с участием «Манчестер Сити» и «Реала».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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