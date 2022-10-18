Впервые за историю наблюдений осенью зацвела сирень в Главном Ботаническом саду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Главном Ботаническом саду на коллекционном участке «Сирингарий» впервые за историю наблюдений осенью зацвела сирень. Причем зацвели несортовые дикие виды сирени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Специалисты связывают цветение сирени осенью с аномально теплой погодой в октябре.

Напомним, в Главном Ботаническом саду находится одна из самых крупных коллекций сирени в Казахстане и единственная в Средней Азии. Участок занимает площадь 1,8 га. В настоящее время коллекция насчитывает 23 вида и 107 сортов мировой и казахстанской селекции. Из них более 20 гибридов и сеянцев выведены научными сотрудниками Ботанического сада.

Как сообщалось ранее, в Туркестанской области теплая погода способствовала цветению яблони.

Фото : gov.kz