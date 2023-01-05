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    Впервые за годы независимости РК авиапассажиропоток превысит 10 млн пассажиров

    5 Января 2023, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году авиапассажиропоток увеличился на 15% и впервые за годы независимости Казахстана превысит 10 млн пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

    На сегодняшний день на воздушном транспорте пассажиропоток опережает все прогнозы и демонстрирует стабильный рост в сравнении как с прошлым годом, так и с допандемийным 2019 годом.

    Так, по итогам 11 месяцев 2022 года число перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями увеличилось на 15% в сравнении с 2021 годом и составило 9,9 млн человек (2021 год – 8,6 млн человек; 2020 год – 5,0 млн человек).

    По предварительным данным, в 2022 году ожидается показатель порядка 10,8 млн пассажиров. Рост со значением показателя 2021 года (9,4 млн человек) составляет 15%.

    Впервые за годы независимости Казахстана пассажиропоток превысит 10 млн пассажиров.

    За январь-ноябрь 2022 года отечественными авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 7 млн человек (в 2021 – 6,9 млн, в 2020 – 4,1 млн), на международных линиях – 2,9 млн пассажиров (в 2021 – 1,7 млн, в 2020 – 0,9 млн).

    Пассажиропоток авиакомпании «Air Astana» составил порядка 3,7 млн, у «FlyArystan» – около 3,0 млн, «SCAT» - 2,7 млн и «Qazaq air» – 0,5 млн человек.
    Статистика Транспорт Авиация Итоги 2022 года
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