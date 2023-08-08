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    Впервые за 10 лет в Казахстан больше въехало людей, чем выехало

    8 Августа 2023, 10:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова назвала страны, откуда в нашу республику идет основной поток миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущее геополитическое положение и меры, принимаемые в рамках реализации Концепции миграционной политики, обеспечили впервые за последние 10 лет положительное сальдо миграции», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    По ее словам, в основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР и Монголии.

    При этом, больше стало прибывать иностранных граждан с техническим (1443 чел.), экономическим (577 чел.), педагогическим (288 чел.) и медицинским образованием (191 чел.).

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минтруда РК мигранты
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