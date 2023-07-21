Впервые внедрен уникальный метод лечения рака печени у детей в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 июля впервые в Казахстане в Научном центре педиатрии и детской хирургии в соответствии с международными стандартами внедрен в педиатрическую практику метод - химиоэмболизации в комплексном подходе лечения онкологических заболеваний печени у детей. Первую операцию сделали полуторагодовалой девочке. Операция длилась около двух часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра.

Операцию провели врач-онкорадиолог Малаев Нияз из «Национального научного медицинского центра», квалифицированные врачи Научного центра педиатрии и

детской хирургии: рентгенхирург, детский интервенционный кардиолог Азиз Онласынов и детский онкохирург, рентгенхирург Бегайдар Елибаев.

В стране этот метод используется только у взрослых. С 2005 года его делают детям в развитых странах Европы.

Метод ХЭПА это - минимальный инвазивный метод, когда специальным инструментарием через сосудистую систему химиопрепарат нагруженный на специальные микросферы доставляется непосредственно к опухоли при помощи микрокатетеров, оказывая локальный химиотерапевтический и ишемический эффект, приводящий в итоге к гибели опухоли.

«Преимущество этого метода в том, что он непосредственно уничтожает опухоль, не нанося вреда другим органам, предотвращает серьезные осложнения и снижает смертность. Поскольку химический препарат вводится точечно, концентрируется в опухоли и химиотерапевтический эффект оказывается локально и во много раз эффективнее, чем при системном методе когда влияние оказывается на весь организм. Реабилитация занимает всего 2-3 дня, и пациента выписывают на 3-й день после процедуры. С помощью этого метода можно стабилизировать или уменьшить размеры опухолей печени, которые нельзя оперировать хирургическим путем», — говорит рентгенхирург, детский интервенционный кардиолог НЦПДХ Азиз Онласынов.

Ежегодно в Казахстане в среднем выявляется около 600 новых случаев

злокачественных новообразований у детей. Гепатобластома составляет около 0,5-

2% всех опухолей и 2/3 первичных опухолей печени у детей. Заболеваемость

оценивается 1/1 000 000 в Европе и 1-1,5/1 000 000 в США.

В НЦПДХ с 2013 года по настоящее время с диагнозом гепатобластома прошли лечение 69 детей. Из них 40 в ремиссии.

«Эффективность воздействия, низкий уровень тяжелых осложнений и смертности позволяет рассматривать артериальную химиоэмболизацию, как метод выбора лечения неоперабельных злокачественных опухолей печени. ХЭПА является вариантом лечения больных неоперабельными опухолями печени благодаря высокой эффективности и относительной безопасности, позволяя достигнуть стабилизации или регресса процесса. Залогом эффективности и возможности использования химиоэмболизации для лечения опухолей печени является как можно более ранняя диагностика этого грозного заболевания у пациентов группы риска, а также своевременное лечение с применением методов интервенционной онкологии», отметил детский онкохирург, рентгенхирург Бегайдар Елибаев.