Впервые в ВКО состоялся вечер духовной музыки и поэзии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мероприятие было посвящено Дню духовного согласия, который отмечается в Казахстане ежегодно уже на протяжении 27 лет, с тех пор, когда по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева прошел Всемирный конгресс духовного согласия, передает МИА «Казинформ».

На вечер духовной музыки и поэзии, который проходил в областном Доме дружбы, пришли представители этнокультурных объединений, прихожане 12 религиозных конфессий региона, творческие коллективы. ветераны труда и аксакалы, руководители областных управлений.

Перед началом празднования гости могли увидеть в фойе Дома дружбы выставку «Духовное согласие – путь к единству», на которой были представлены религиозные экспонаты, редкие издания священных книг, рукописи, уникальные документы и фотографии, свидетельствующие о развитии различных конфессий. Среди таких экспонатов можно назвать представленные областной мечетью «Халифа Алтай» и этнографическим музеем переводы Корана на казахском, русском, арабском и французском языках, книга исламских принципов Салауат Мас’Уди Турки, самая известная книга о фикхе начала 19 века «Шарх ул уйкоя», сборник лекций по исламу 18 века, книга «Даляиль Аль-Хайрат», оргинал книги Ходжа Ахмета Яссауи «Диуани Хикмет», копии книг из Британского музея «Оғызнама» и «Жамиғ ат - тауарих», личные вещи и рукописи известного ученого Исламского мира, переводчика Корана на казахский язык Халифа Алтая, католическая энциклопедия, писание Священное Евангелие, Библия и многое другое.

После выступления творческих коллективов на вечере духовной музыки и поэзии заместитель акима ВКО Асем Нусупова вручила государственным служащим и руководителям религиозных объединений «Грамоты Восточно-Казахстанской области» и памятные подарки за вклад в сохранение межэтнической и межконфессиональной стабильности, повышение религиозной грамотности населения.

Обращаясь к восточноказахстанцам, Асем Нусупова подчеркнула:

– В регионе у нас проживает большое количество этносов различных конфессий. Самое наше большое завоевание – это мир и согласие в стране. Этот вечер, прежде всего, повод встретиться друг с другом, пожелать здоровья, еще раз напомнить друг другу о значимости мира и созидания. Очень отрадно, что в текущем году в области открыт Музей исламской культуры, а этнографический музей хранит большое количество артефактов прошлого. Все это свидетельствует о том, что бережное сохранение традиций и культурных особенностей укрепляет стержень и дух нашего многонационального общества.

Как отметил руководитель Управления по делам религий Ануар Абдулдин, такой формат духовного вечера выбрали специально для того, чтобы религиозные объединения смогли проявить свое творчество, поделиться культурой и своей историей.

Нужно сказать, что это у организаторов удалось. Представители различных конфессий разговаривали друг с другом, делились мнениями, подчеркивая, что День духовного согласия – очень важный для государства праздник. По мнению представителя мечети «Халифа Алтай» Руслана Канцерова, важно воспитать в молодом поколении межэтническое и межконфессиональное согласие, поскольку в Казахстане живут более 100 национальностей. С ним согласна преданная местного религиозного объединения «Усть-Каменогорского общества Сознания Кришны» Татьяна Закирьянова.

– Разные религии – это просто разные вкусы, разные пути, но все они ведут к одному. Это дополнение к общей картине мира, которое не должно нас разъединять. Когда мы духовно развиваемся и объединяемся, мы становимся сильнее и можем творить что-то глобальное. В священных писаниях сказано, что прогрессивный человек – это тот, кто может найти, что нас всех объединяет, а тот, кто идет путем деградации видит только различия, которые ведут к войнам. В единстве наш успех. И отрадно, что у нас есть такой праздник, где мы можем все собраться и общаться, – говорит она.