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    Впервые в Казахстане прошли армейские игры стран СНГ

    11 Июля 2022, 16:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились III военно-спортивные игры Вооруженных сил государств – участников стран СНГ, посвященные 30-летию Совета Министров обороны Содружества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Более 250 спортсменов из семи стран ближнего зарубежья оспаривали на площадках центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана первенство по пяти видам военно-спортивного многоборья. Военнослужащие состязались в армейском рукопашном бою, стрельбе из штатного оружия, военизированном кроссе, офицерском троеборье и гиревом спорте.

    «Игры военных спортсменов СНГ в нашей стране проведены впервые. По плану они должны были состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии их пришлось перенести. Соревнования прошли на высоком уровне и продемонстрировали торжество спортивного духа, армейской дружбы и верности идеалам честной борьбы. Судейский состав действовал максимально беспристрастно и профессионально», – сказала председатель спортивного комитета – начальник центрального спортивного клуба Министерства обороны РК, чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Ольга Шишигина.

    В общекомандном первенстве победу одержала сборная Вооруженных сил России. На втором месте – военные спортсмены Узбекистана. на третьем – армейцы Казахстана.

    Первые и вторые военно-спортивные игры армий СНГ состоялись в России и Кыргызстане в 2015-м и 2017-м году, соответственно. Четвертые игры пройдут в Узбекистане.

    Фото: www.gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    СНГ Алматы Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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