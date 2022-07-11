Впервые в Казахстане прошли армейские игры стран СНГ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились III военно-спортивные игры Вооруженных сил государств – участников стран СНГ, посвященные 30-летию Совета Министров обороны Содружества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Более 250 спортсменов из семи стран ближнего зарубежья оспаривали на площадках центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана первенство по пяти видам военно-спортивного многоборья. Военнослужащие состязались в армейском рукопашном бою, стрельбе из штатного оружия, военизированном кроссе, офицерском троеборье и гиревом спорте.

«Игры военных спортсменов СНГ в нашей стране проведены впервые. По плану они должны были состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии их пришлось перенести. Соревнования прошли на высоком уровне и продемонстрировали торжество спортивного духа, армейской дружбы и верности идеалам честной борьбы. Судейский состав действовал максимально беспристрастно и профессионально», – сказала председатель спортивного комитета – начальник центрального спортивного клуба Министерства обороны РК, чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Ольга Шишигина.

В общекомандном первенстве победу одержала сборная Вооруженных сил России. На втором месте – военные спортсмены Узбекистана. на третьем – армейцы Казахстана.

Первые и вторые военно-спортивные игры армий СНГ состоялись в России и Кыргызстане в 2015-м и 2017-м году, соответственно. Четвертые игры пройдут в Узбекистане.

Фото: www.gov.kz