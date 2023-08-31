Впервые в Казахстане: петиция против запретов набрала 100 тысяч подписей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественная петиция против неэффективных запретов набрала 100 тысяч подписей. Об этом сообщили её инициаторы на пресс-конференции в Астане, отметив, что правительству не удастся игнорировать данный факт (власти вскоре могут обязать официально рассматривать обращение, набравшее уже 50 тысяч подписей), передает МИА «Казинформ».

Представители общественного движения Tastau.qaz ранее инициировали петицию против, по их словам, неэффективных запретов, имея в виду лоббируемый группой общественников и некоторыми представителями Минздрава полный запрет вейпов в РК. На пресс-конференции было отмечено, что впервые в истории Казахстана общественная петиция набрала 100 тысяч подписей – столько казахстанцев выступают против заведомо неэффективных запретов, которые не несут обществу ничего хорошего, а лишь провоцируют рост нелегального рынка.

Основатель сообщества Tastau.qaz Татьяна Фоминова отметила, что в Казахстане давно существуют ограничения для продажи любой никотиновой продукции, в том числе и электронных сигарет, подросткам. Нужно просто добиться соблюдения этих законов: вейпы ни при каких обстоятельствах не должны попадать в руки юным казахстанцам. Это исключительно «взрослая» продукция, разработанная для курильщиков в качестве менее вредной альтернативы сигарете. Казахстану, следуя примеру развитых стран и учитывая практику соседей по ЕАЭС, необходимо усилить контроль, чтобы продажа вейпов несовершеннолетним была невозможна – так же, как с сигаретами и алкоголем. Вводить же запрет на вейпы в целом – бесполезная идея, уверена Татьяна Фоминова.

«Запрет вейпов – это имитация бурной деятельности от Минздрава и отдельных депутатов, которая приведёт лишь к росту контрабанды. Нам кажется очевидным, что инициаторы запрета вейпов работают в интересах производителей сигарет, ведь понятно, что подавляющее большинство вейперов в результате вернётся к сигаретам. В прошлом году, когда власти просто повысили акциз на бездымный нагреваемый табак, продажи сигарет только у одного производителя выросли сразу на 25%, а у второго – на 30%. Представьте себе, как эти производители потирают руки в ожидании запрета вейпов», – отметила основатель Tastau.qaz.

В свою очередь, глава Ассоциации KazSpirits Дмитрий Жуков напомнил, что в Казахстане уже несколько лет предлагается строго отрегулировать продажи вейпов.

«Попытки ввести техническое регулирование для вейпов уже имели место в 2021 году, именно для того, чтобы предотвратить рост контрабанды и решить проблему использования вейпов подростками. Но показательна реакция наших штатных общественников-антитабачников и тесно связанных с ними структур Минздрава, которые не поддержали инициативу, мотивируя тем, что такое законодательство, мол, должно разрабатываться лишь на уровне ЕАЭС. То есть, когда бизнес ставил вопрос о своевременных контрмерах против увлечения подростков вейпами, то его благополучно спустили на тормозах, позволив проблеме развиться», – сказал Дмитрий Жуков.

Участники пресс-конференции упомянули опыт России, где введённые недавно ограничения сделали невозможной продажу вейпов несовершеннолетним. Глава Ассоциации вейпинга Казахстана Ринат Шамерзаев ещё раз напомнил, что вейпы разработаны не для подростков, а для взрослых курильщиков, желающих снизить вред здоровью.

«Электронная сигарета – это одна из менее вредных альтернатив традиционным сигаретам. Её создал фармацевт, человек с медицинским образованием. При правильном подходе этот девайс может помочь человеку постепенно отказаться от употребления никотина во всех его проявлениях, но главное – устройство позволяет прекратить вдыхать ядовитый табачный дым», – подчеркнул он.

Инициаторы петиции заявили, что намерены привлечь внимание правительства к передовым мировым практикам в сфере регулирования вейпинга. А сбор подписей не прекратится, пока власти не займутся этим вопросом.