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    • Впервые в истории Вооруженных сил состоится отбор «цифровых офицеров»

    2 Августа 2022 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам конкурса 13 лучших офицеров будут рекомендованы к назначению на должности заместителей начальников структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, начальников штабов видов войск и десантно-штурмовых войск по цифровизации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Конкурс пройдет в онлайн-режиме. В нем примут участие офицеры Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил с опытом не менее двух лет на руководящих должностях в органах военного управления или с пятилетним стажем воинской службы. Свои возможности смогут также проверить офицеры запаса со стажем не менее пяти лет воинской службы в Вооруженных силах.

    Департаментом информатизации Минобороны разработан единый алгоритм проведения конкурса. Кандидаты должны будут зарегистрироваться, сдать экзамены на знание нормативных правовых актов, пройти IQ и SHL тестирование. По результатам этих этапов будут отобраны 50 лучших офицеров.

    Конкурсанты получат приглашение на встречу с комиссией, где презентуют свою идею по цифровизации Вооруженных сил. Презентация строится по алгоритму: проблема-решение-вывод.

    На завершающем этапе 30 лучших кандидатов пройдут личное собеседование с руководством Министерства обороны. После этого будет принято решение о назначении на должность.

    Прошедшие все испытания офицеры пройдут специальные курсы в течение двух месяцев. Они станут инициаторами и проводниками единой политики цифрового развития оборонного ведомства.

    Дата начала тестирования будет опубликована на официальных интернет-ресурсах Министерства обороны РК.
    #Армия #Цифровой Казахстан #Минобороны РК #Вооруженные силы
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