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    Впервые в Иране две женщины пилотировали пассажирский самолет

    21 Октября 2019, 08:20

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Нешат Джахандари и второй пилот Форуз Фирузи – первые две женщины-пилоты в истории авиации Ирана пилотировали пассажирский рейс Тегеран-Мешхед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    Они пилотировали рейс Тегеран-Мешхед - 160 пассажиров на борту, из Мешхеда в Тегеран - 171 авиапассажир.

    Джахандари 29 лет. За последние 5 лет она работает вторым пилотом авиакомпании «Zagros Airlines» и уже налетала более 3 тыс. часов.

    Капитан Джахандари сообщила об этом в Instagram, назвав этот полет как «историческим событием» в иранской авиационной промышленности.

    Совершив свой первый независимый полёт, Нешат Джахандари в июле 2019 года стала первой женщиной в Иране, получившей удостоверения капитана судна и погон с четырьмя лычками.

    Автор:

    Транспорт Иран
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