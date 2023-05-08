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    Впервые тюльпаны в Наурзумском заповеднике зацвели раньше срока

    8 Мая 2023, 16:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году в Костанайской области весна вступила в свои права намного раньше обычного. Это не могло не повлиять на животный и растительный мир региона, в особенности - на территории Наурузумского государственного природного заповедника. Здесь тюльпаны начали цвести уже в начале апреля. Об особенностях костанайских тюльпанов рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» сотрудник заповедника Мария Зейнелова.

    «Нынче весна очень ранняя. Прострелы пошли очень рано. 28 февраля суслики вышли, 6 апреля адонис волжский расцвел. Такого никогда не было. Тюльпан Шренка, который изображен на гербе Костанайской области, он цветет обычно к 9 мая. Но в этом году зацвел намного раньше, в начале мая»,- сказала Мария Александровна.

    В заповеднике цветут 4 вида тюльпанов - поникающий, двуцветковый, Биберштейна и Шренка. Все они уже расцвели. Правда, цветут они участками. Огромных полей цветущих тюльпанов, к сожалению, в регионе нет.


    Но при желании можно наблюдать красоту из небольших полей тюльпанов возле лесов, участок за старым Наурзумом, а также участок от поселка Караменды, где на склоне возле озера Сарымойын цветет тюльпан Шренка.

    Однако цветение продолжится недолго. Уже в ближайшие 10 дней, по словам Марии Александровны, цветение завершится. Цикл у них короткий.


    «В этом году не особо тюльпанный год, они очень низкие. Это связано с погодными условиями. И это один из признаков того, что год будет засушливый, - отметилаМария Александровна. — Важно понимать, что красоту тюльпанов нужно только наблюдать, не срывать их. Многие с луковицами отрывают, а размножаются ведь тюльпаны семенами. Сейчас очень мало, к примеру, красных, розовых. Больше желтых остается. Все это потому, что люди продолжают срывать их. Тюльпаны комфортно себя чувствуют только на заповедной зоне. Важно это понимать».


    Мария Александровна рассказывает, что в наурзумских песчаноковыльных степях цветут желтоватые и ярко-жёлтые адонисы. Местами они образуют сплошной цветущий ковёр.

    Также в ранне-весенний период цветут ярко-жёлтые весенние лютики многокоренные, особенно характерные для участков степей на солонцеватых почвах.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Экология
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