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Впервые столичные спортсмены получат образовательные гранты акима города Нур-Султан

18 Августа 2021 15:11
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Впервые столичные спортсмены получат образовательные гранты акима города Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в этом году выпускники спортсмены из Нур-Султана получат образовательные гранты акима города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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По итогам конкурсной комиссии государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием осуществляет Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева.

«Нередко сильнейшие спортсмены, прославляют страну на мировой арене, спотыкаются на экзаменах после окончания школы. Дело в том, что они со школьной скамьи усердно тренировались, чтобы добиться спортивных успехов. Не получив государственный грант, спортсмены вынуждены выбирать наиболее доступные им специальности. И как результат - мы лишаемся кадров. Глава государства уделяет особое внимание развитию спортивного потенциала молодежи, оказывается всесторонняя поддержка. Акиму столицы Алтаю Кульгинову было внесено предложение, которое он поддержал. Принято решение о выделении 50 грантов акима города спортсменам Нур-Султана. После окончания обучения они будут работать в столичных спортивных организациях в качестве тренеров, инструкторов. Так мы подготовим свои кадры»,- отметил руководитель Управления физической культуры и спорта города Нур-Султан Самат Ергалиев.

Прием заявок на получение гранта акима города по специальности «Физическая культура и спорт» в Евразийском национальном университете им.Л. Н. Гумилева продлится до 20 августа.

Перечень документов, которые должны предоставить спортсмены-абитуриенты:

1. Удостоверение личности (нотариально заверенную копию);

2. Спортивное звание 1 разряд, КМС, МС (нотариально заверенную копию);

3. Дипломы и грамоты Международных и Республиканских соревнований (нотариально заверенную копию);

4. Сертификат ЕНТ;

5. Выписка из протокола творческих экзаменов.

Вышеуказанные документы выпускники сдают в приемную университета по адресу ул.К.Мунайтпасова, 13.

По окончании приема документов будет сформирована конкурсная комиссия и определены обладатели грантов акима.

По дополнительным вопросам можно обратиться в приемную университета по следующим номерам телефонов: 55-68-57, 55-68-55, 55-68-53, 55-68-73, а также в городское Управление физической культуры и спорта: 557567; 557561.

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#Нур-Султан   #Образование   #Акимат   #Спорт  
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