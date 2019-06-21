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    Впервые состоялись соревнования по тогызкумалак в Литве

    21 Июня 2019, 16:52

    ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - С 16 по 18 июня в Вильнюсе Посольство Казахстана в Литве совместно с Всемирной федерацией тогызкумалак и администрацией столичной гимназии Санторос организовало первые в стране соревнования и мастер-класс по казахской национальной логической игре тогызкумалак, передает МИА Казинформ.

    В соревнованиях приняли участие 23 игрока, в том числе школьники гимназии и ее учителя. Победители соревнований, а также все участники игры получили памятные призы из Казахстана.

    Награждая победителей, посол РК в Литве В.Темирбаев рассказал школьникам об истории игры, о жизни их сверстников в Казахстане, а также пожелал, чтобы навыки игры тогызкумалак пригодились им во взрослой жизни.

    В ходе соревновательных дней, многократный чемпион мира по тогызкумалак С.Актаев не только раскрыл секреты стратегий и быстрых побед, но и поведал участникам увлекательные истории, связанные с этой увлекательной игры кочевников.

    В планах Посольства и Всемирной федерации проводить данные соревнования на ежегодной основе. Уже несколько школ проявили заинтересованность в овладении азами игры.

    Отмечается, секция по игре тогызкумалак в Литве была основана в ходе реализации Посольством Казахстана и Всемирной федерацией тогызкумалак программы Рухани жаңғыру и статьи Елбасы 7 граней Великой Степи.

    Автор:

    Спорт Рухани жаңғыру Общество Семь граней Великой степи
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