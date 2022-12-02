Впервые проведена тренировка на море спасательной авиацией МЧС РК

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В акватории Каспийского моря состоялась тренировка по поиску и спасению потерпевших на воде. Впервые в этих работах задействована спасательная авиация МЧС РК с целью подготовки летного состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В течении всей карьеры летный состав спасательной авиации МЧС Казахстана проходит постоянные переобучения, повышает квалификацию, сдает зачеты. Летный состав Казавиаспаса тушит пожары, эвакуирует людей с мест аварий и катастроф, транспортирует больных в медицинские центры, помогает ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

На этот раз на акватории Каспийского моря состоялась тренировка по поиску и спасению потерпевших на воде. Впервые в этих работах задействована спасательная авиация МЧС РК с целью подготовки летного состава.

Специалисты тренировались в подъеме на борт парящего воздушного судна условно пострадавших, пилотам требовалось также поднять вертолет в воздух и зависнуть на высоте нескольких десятков метров пока идет подъем пострадавшего.

В тренировке приняли участие летный состав Казаваиаспаса, спасатели оперативно-спасательного отряда, личный состав ДЧС Мангистауской области.

В ходе работ по подготовке летного состава обработаны такие сложные и важные элементы спасательной работы, как:

- спасение и эвакуация пострадавшего с водной поверхности, подъем эвакуируемого на борт зависшего вертолета с применением лебедки;

- спасение и эвакуация пострадавшего из труднодоступной местности на береговой линии;

- системность действий летного экипажа со спасателями оперативно-спасательного отряда.

Согласно замыслу тренировки поступила информация о бедствии на акватории моря. Пострадавшие обнаружены на береговой линии и на море, куда не может проехать техника для эвакуации, поэтому необходимо задействовать спасательную авиацию.

Тренировка показала хорошую готовность и позволит добиваться положительных результатов в спасении людей.





Фото: gov.kz



