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    Впервые проведена тренировка на море спасательной авиацией МЧС РК

    2 Декабря 2022, 10:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В акватории Каспийского моря состоялась тренировка по поиску и спасению потерпевших на воде. Впервые в этих работах задействована спасательная авиация МЧС РК с целью подготовки летного состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В течении всей карьеры летный состав спасательной авиации МЧС Казахстана проходит постоянные переобучения, повышает квалификацию, сдает зачеты. Летный состав Казавиаспаса тушит пожары, эвакуирует людей с мест аварий и катастроф, транспортирует больных в медицинские центры, помогает ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

    На этот раз на акватории Каспийского моря состоялась тренировка по поиску и спасению потерпевших на воде. Впервые в этих работах задействована спасательная авиация МЧС РК с целью подготовки летного состава.

    Специалисты тренировались в подъеме на борт парящего воздушного судна условно пострадавших, пилотам требовалось также поднять вертолет в воздух и зависнуть на высоте нескольких десятков метров пока идет подъем пострадавшего.

    В тренировке приняли участие летный состав Казаваиаспаса, спасатели оперативно-спасательного отряда, личный состав ДЧС Мангистауской области.

    В ходе работ по подготовке летного состава обработаны такие сложные и важные элементы спасательной работы, как:

    - спасение и эвакуация пострадавшего с водной поверхности, подъем эвакуируемого на борт зависшего вертолета с применением лебедки;

    - спасение и эвакуация пострадавшего из труднодоступной местности на береговой линии;

    - системность действий летного экипажа со спасателями оперативно-спасательного отряда.

    Согласно замыслу тренировки поступила информация о бедствии на акватории моря. Пострадавшие обнаружены на береговой линии и на море, куда не может проехать техника для эвакуации, поэтому необходимо задействовать спасательную авиацию.

    Тренировка показала хорошую готовность и позволит добиваться положительных результатов в спасении людей.


    Фото: gov.kz
    Учения Мангистауская область МЧС Каспийское море
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