Впервые прошел фестиваль качки меда в Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Первый тематический фестиваль качки мёда, где можно было купить не только сам мед, но и другие пчелиные продукты, состоялся в минувшиевыходные в области Жетысу, передает МИА «Каинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Мероприятие прошло на территории села Лепсинск, для населения которого пчеловодство является основным видом деятельности, а лепсинский мед уже давно стал отечественным брендом, известным и за рубежом.

«Сладкий» праздник посетили порядка 100 человек, сообщают в пресс-службе.

Гости могли продегустировать здесь натуральный чай из горных трав, принять участие в различных мастер-классах, в том числе по изготовлению свечей из пчелиного воска, а также сделать фотосессию возле ульев.

Желающие могли прокатиться на лошадях и принять участие в экскурсии на пасеку, чтобы своими глазами увидеть все детали процесса качки меда из ульев.

Фестиваль планируют сделать ежегодным.