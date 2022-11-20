Впервые проголосовавшим студентам вручали подарки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ранее наблюдатели отмечали активность молодежи на выборах. Действительно, среди избирателей было много молодых людей, студентов. Были и те, кто впервые принял участие в политической жизни страны. Впервые проголосовавшим ребятам в избирательном участке № 111, расположенном в здании Национальной библиотеки, вручили памятные книги, символичным подарком для студентов стали книги. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» они поделились своим мнением о ходе голосования.

Студентка Медицинского университета Астаны Назира Сайлаубай впервые голосует на выборах Президента. Девушке 20 лет. Учится на четвертом курсе вуза по специальности «Общественное здравоохранение».

«Мне 20 лет. В первый раз голосую на выборах Президента. Я – за счастливый Казахстан, поэтому решила, что нужно проголосовать. В университете нас не заставляли идти голосовать. Однако преподаватели сообщили о том, что пройдет такое важное событие и, если мы захотим, можем проголосовать. Некоторые студенты уже голосуют», - сказала Назира Сайлаубай.





18-летний студент этого же вуза Бекзат Бокешов обучается на первом курсе. Сегодня он пришел в избирательный участок со своим отцом.

«Мне 18 лет. Являюсь студентом первого курса медицинского университета. Впервые участвую на выборах. Изучил информацию о кандидатах. Я сделал свой выбор», - сказал Бекзат Бокешов.

Отец Бекзата считает, что важен голос каждого гражданина страны.

«Прийти на избирательный участок и проголосовать - это гражданский долг каждого человека. Я так считаю. Никогда не пропускал выборы. Всегда старался отдать свой голос, выразить свою позицию. Сегодня привел своего сына, который недавно достиг совершеннолетия», - добавил Мейрамбек Жанбатыров.





Впервые голосующим кандидатам в избирательном участке подготовили подарки. Самый ценный подарок – книга досталась студентке IT University Жанель Алмазовой. Девушке подарили трилогию «Кочевники» Ильяса Есенберлина на английском языке. В беседе с журналистами девушка отметила, что свободно владеет тремя языками, поэтому студента очень рада такому подарку.

«Впервые голосую на выборах. Немного переживаю. Тем не менее, ради будущего страны проголосовала, чему очень рада. Мои друзья тоже проявляют активность на выборах, отдают свои голоса. 70% населения Казахстана – молодежь. Поэтому их голос важен для будущего нашей страны. Обучаюсь по специальности кибербезопасность. В будущем хочу внести свой вклад в обеспечение кибербезопасности в стране», - добавила Жанель Алмазова.





В Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. Выдвинуто шесть кандидатов. Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана. Голосование на основной части избирательных участков нашей страны проходит с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование началось в 06:00 по местному времени.

Всего по стране задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков. В списки избирателей включены 11 950 485 граждан. С 4 ноября гражданам была предоставлена возможность проверить себя в списках.



