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    Впервые проголосовавшего казахстанца поздравили в Брюсселе

    10 Января 2021, 14:47

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в посольстве Казахстана в Бельгии организован и работает избирательный участок номер 241, передает собственный корреспондент МИС «Казинформ».

    Одним из первых к избирательному участку пришёл 18-летний Нурислам Сейдалин, который учится в бельгийском университете.

    В комментарии МИА «Казинформ» Н. Сейдалин сказал, что первое в его жизни голосование является для него большой гражданской ответственностью.

    Молодой казахстанец считает, что участие в выборах является конституционным долгом каждого гражданина, а молодежь должна быть активной частью казахстанского общества.

    Посольство Казахстана вручило молодому казахстанцу памятные сувениры по случаю первого голосования.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Выборы-2021
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