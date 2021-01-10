Впервые проголосовавшего казахстанца поздравили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в посольстве Казахстана в Бельгии организован и работает избирательный участок номер 241, передает собственный корреспондент МИС «Казинформ».

Одним из первых к избирательному участку пришёл 18-летний Нурислам Сейдалин, который учится в бельгийском университете.

В комментарии МИА «Казинформ» Н. Сейдалин сказал, что первое в его жизни голосование является для него большой гражданской ответственностью.

Молодой казахстанец считает, что участие в выборах является конституционным долгом каждого гражданина, а молодежь должна быть активной частью казахстанского общества.

Посольство Казахстана вручило молодому казахстанцу памятные сувениры по случаю первого голосования.



