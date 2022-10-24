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    Впервые официально празднуют День библиотекаря в Казахстане

    24 Октября 2022, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 24 октября, в Казахстане впервые официально празднуют День библиотекаря, передает МИА «Казинформ».

    На Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК рассказали о Сагатбековой Маншук Мазановне – библиотекаре с 17-летним стажем. Свою трудовую деятельность она начала в Центральной научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы». Прошла путь от обычного библиотекаря до начальника отдела в отделе справочно-информационной службы.

    «Библиотекарь — почетная профессия, потому что библиотека — это центр культуры. Источник мыслей и знаний, основа ума. Здесь имеется очень много возможностей для духовного развития и личностного роста. Я с большим уважением отношусь к своей профессии и поздравляю всех библиотечных работников нашей страны с праздником!», — отметила Маншук Мазановна.

    На сегодняшний день в Центральной научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы» работают 54 специалиста. Фонды библиотеки представляют богатейшие коллекции национальных и зарубежных изданий, диссертаций, научных трудов, частных библиотек ученых Казахстана. В фонде насчитывается более 6 млн единиц хранения. Библиотека располагает 7 отделами.




    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Культура Минкультуры Общество Минпросвещения РК Миннауки и высшего образования РК
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