Впервые магистранты из Ирана и Кореи получили дипломы Национального университета обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном университете обороны РК состоялась торжественная церемония выпуска офицеров из Исламской Республики Иран и Республики Корея, обучавшихся по программе магистратуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ней приняли участие военный атташе Ирана в Казахстане полковник Ехсан Насери Хоссейн и вице-консул посольства Кореи в Казахстане Чжи Хэсонг, супруги и дети выпускников.

Полковник Абди Хоссейн Абади Джавад (Иран) и майор Юн Чжинвук (Корея) окончили годовой курс факультета «Академия Генерального штаба Вооруженных сил» по специальности «стратегический менеджмент в военном деле». Магистрантам вручили дипломы, нагрудные значки и памятные подарки.

Со знаменательным событием офицеров поздравил врио начальника Национального университета обороны полковник Айдар Бердибеков. Он подчеркнул, что какой бы совершенной ни была армия и ее вооружение, решающим фактором в обеспечении безопасности государства является человеческий капитал, высококвалифицированные кадры.

«Одним из приоритетных направлений межгосударственных отношений Казахстана является военно-политическое сотрудничество. Сфера подготовки военных кадров – важнейший фактор обеспечения эффективного взаимодействия и развития союзнических отношений между нашими странами. Сегодняшний выпуск офицеров – наглядное тому подтверждение», – отметил полковник Айдар Бердибеков.

Зарубежные магистранты выразили благодарность руководству и преподавательскому составу Национального университета обороны.

«Горд тем, что проходил обучение во флагмане военного образования Казахстана и являюсь первым выпускником из Кореи. Обучение было насыщенным и плодотворным. Плюс ко всему познакомился с казахскими традициями. Особо хотел бы отметить гостеприимство и радушие казахстанцев», – сказал майор Юн Чжинвук.

У полковника Абди Хоссейна Абади Джавада выпуск совпал с его днем рождения.

«Счастлив вдвойне. Искренне благодарю казахстанцев за щедрость души и гостеприимство. Наши языки немного схожи, и мне не доставляло особого труда общаться на казахском. За время обучения я подучил и русский язык. Благодарен руководству и преподавателям университета за знания, особенно в области военной стратегии и оперативного искусства. На родине я преподаю на военной кафедре. Постараюсь передать курсантам полученные мною знания», – подчеркнул представитель Ирана.

Напутствуя выпускников, полковник Айдар Бердибеков выразил уверенность в том, что накопленный багаж и постоянное стремление к профессиональному росту будут способствовать развитию и укреплению потенциала вооруженных сил, которые они представляют.