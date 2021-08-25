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    Впервые казахстанец стал чемпионом США по гребле

    25 Августа 2021, 15:20

    ОКЛАХОМА-СИТИ. КАЗИНФОРМ - С 21 по 24 августа в г. Оклахома-Сити (США) состоялся открытый чемпионат США по гребле на байдарках и каноэ, участие в которых приняли ведущие спортсмены планеты. Впервые в истории таких соревнований участие в них принял представитель казахстанской школы гребли на байдарках и каноэ Ануар Акчурин, который на дистанции 200 метров в двойке-каноэ совместно с американцем Гэвином Россом выиграл гонку. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего по итогам соревнований казахстанский спортсмен завоевал золотую и четыре серебряные медали. Две серебряные медали ему достались на дистанции 1000 метров на каноэ-двойке и на дистанции 500 метров на каноэ-четверке совместно со спортсменами США «Washington Canoe Club»). Серебряную медаль Ануар завоевал в индивидуальной гонке на дистанции 200 метров, «золото» - на дистанции 200 метров на каноэ-двойке, еще одну серебряную медаль - на дистанции 500 метров на каноэ-четверке совместно со спортсменами «Washington Canoe Club».

    21-летний Ануар Акчурин - уроженец города Алматы. В секцию гребли на байдарках и каноэ пришёл в 10 лет назад в СДЮШ #4 (спорткомплекс Толкын) в городе Нур-Султане. Мастер спорта международного класса. В 2018 году закончил Назарбаев интеллектуальную школу в столице.

    Неоднократный призёр чемпионатов Казахстан и международных соревнований на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. В коллекции Ануара кубок Азии 2016 года в Узбекистане, победа в Международной регате в Словакии в 2018 году, «серебро» чемпионата мира 2018 года среди молодежи на дистанции 200 метров в Болгарии. Он также двукратный чемпион Азии 2018 года на дистанциях 500, 200 метров в Самарканде, Узбекистан.

    В настоящее время Ануар - студент 4 курса Florida Institute of Technology по специальности mechanical engineer.

    В условиях пандемии COVID-19 наш соотечественник проводит подготовку к соревнованиям самостоятельно с целью показать высокий результат на чемпионате США.

    Автор:

    Ильяс Омаров

    Спорт США
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