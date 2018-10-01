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Впервые казахский язык начали преподавать в Египте, как специальность

13 Октября 2018 17:27 118
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Впервые казахский язык начали преподавать в Египте, как специальность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Египте в Каирском университете начали преподавать казахский язык, как специальность.  Об этом сообщил на брифинге в Министерстве иностранных дел РК Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу отметить, что впервые в арабском мире, начиная с 2018-2019 учебного года, на факультете литературы Каирского университета, являющегося флагманом образования в Египте, казахский язык начал преподаваться, как специальность. Это произошло в результате роста числа казахстанских туристов, посещающих Египет. Ожидается, что в будущем казахский язык, как специальность, будет преподаваться в ряде университетов Египта, таких, как Аль-Аскар», - сказал А.Исагалиев.

Как отметил посол, активизируется сотрудничество между Казахстаном и Египтом в сфере образования и науки. Недавно состоялось 7-е заседание попечительского совета Казахско-египетского религиозного университета «Нур Мубарак» в Алматы. Принято решение подарить университет Казахстану, а также переименовать вуз в Казахско-египетский университет исламской культуры «Нур Мубарак» и назначать ректора по очереди. Ранее ректора назначала египетская сторона.

 

Автор: Марлан Жиембай  

 

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Ключевые слова: МИД РК, Образование,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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