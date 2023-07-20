Впервые имплантировали эндоваскулярный митральный клапан в НИИ кардиологии и внутренних болезней в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В НИИ кардиологии и внутренних болезней впервые сделали операцию по имплантированию эндоваскулярного митрального клапана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Операцию выполнили заведующий рентгеноперблоком Алексей Колесников, рентгенхирург Алмат Калжанов, старший ординатор аритмологической службы Артур Абдымомунов, кардиохирург Максат Жаrаев совместно с Абдурашидом Мусаевым, доктором Национального научного кардиохирургического центра г. Астана.

У 58-летнего пациента был выявлен приобретённый порок сердца, недостаточность митрального клапана, ишемическая болезнь сердца. 3 года назад он перенес инфаркт миокарда. Были проведены пластика митрального клапана, мамарокоронарное и аортокоронарное аутовенозное шунтирование.

Поскольку не было должного эффекта, ему была рекомендована транскатетерная имплантация митрального клапана (TMVI). Ее применяют в случаях, если стандартное «открытое» вмешательство связано с высокими хирургическими рисками.

В нашей клинике в течение последних 3-х лет успешно проводятся высокотехнологические кардиологические операции по эндоваскулярной имплантации аортального клапана (TАVI), транскатетерную имплантацию митрального клапана (TMVI), являющейся одной из технически передовых и сложных операций, мы проводим впервые», - говорит председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов.

«Мы признательны руководству и докторам Национального научного кардиохирургического центра г. Астана за поддержку. С ними у нас налажено сотрудничество по обмену опытом, инновациями и технологиями для обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи населению страны», -делится первый руководитель НИИ.

Протезирование митрального клапана является основным методом лечения митрального стеноза - частичного сужения просвета митрального клапана, провоцирующего затруднение поступления крови из левого предсердия сердца в левый желудочек. Также показаниями к имплантации может быть недостаточность митрального клапана, когда клапан пропускает кровь обратно.

По словам заведующего рентгеноперблоком Алексея Колесникова, эндоваскулярное протезирование митрального клапана - это оптимальный вид хирургического лечения пациентов с митральным стенозом с высоким риском летальности при традиционной хирургической коррекции пороков. Данная операция показана пациентам с митральным пороком, страдающих тяжёлыми сопутствующими заболеваниями: поражением сосудов, хроническими заболеваниями лёгких, печени, эндокринной патологией, онкологией.

В этом случае замену митрального клапана выполняют без больших хирургических разрезов через прокол бедренной вены под рентгеновским контролем без искусственного кровообращения и общего наркоза.

Одним из преимуществ данной технологии является уменьшение побочных эффектов стернотомии (рассечение грудины): кровопотери, интенсивности болевого синдрома во время пребывания пациента в стационаре, риска инфекции, связанной с послеоперационным швом. Использование эндоваскулярных технологий значительно сокращает реабилитационный период пациентов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо.