Возврат важных объектов нефтегазовой инфраструктуры в госсобственность обсуждают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генеральной прокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Участники обсудили ход возврата важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность, меры по исключению искусственных монополий на рынке железнодорожных грузоперевозок и механизмы повышения ответственности субъектов рынка транспортировки зерна.

Премьер-Министр отметил важность ускорения процедур по начатым делам и темпов демонополизации ключевых секторов экономики в целом для достижения конкретных экономических результатов в обозримой перспективе.



