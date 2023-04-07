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    Возврат важных объектов нефтегазовой инфраструктуры в госсобственность обсуждают в РК

    7 Апреля 2023, 09:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генеральной прокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Участники обсудили ход возврата важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность, меры по исключению искусственных монополий на рынке железнодорожных грузоперевозок и механизмы повышения ответственности субъектов рынка транспортировки зерна.

    Премьер-Министр отметил важность ускорения процедур по начатым делам и темпов демонополизации ключевых секторов экономики в целом для достижения конкретных экономических результатов в обозримой перспективе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Генпрокуратура Нефть Алихан Смаилов
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