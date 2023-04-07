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    Возврат активов: Генпрокуратура договорилась о сотрудничестве с Базельским Институтом Управления

    7 Апреля 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегация Генеральной прокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Уланом Байжановым при содействии посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации провела переговоры с Базельским Институтом Управления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Входящий в состав данного Института Международный центр по возврату активов (ICAR) – один из самых крупных в мире, содействующий правоохранительным органам различных стран.

    По итогам переговоров стороны подписали Соглашение о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Казахстана с Базельским институтом управления.

    Согласно условиям Соглашения, эксперты Базельского Института окажут Генеральной прокуратуре Казахстана содействие по следующим направлениям.


    1) Анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов;

    2) Юридическая и консультационная помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа;

    3) Проведение обучающих тренингов и семинаров по финансовым расследованиям и возврату активов, т.ч. по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура
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