Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Возвращены в госсобственность коммерческие помещения аэропорта Алматы

    7 Апреля 2023, 10:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авиационной прокуратурой г.Алматы в рамках работы по возврату незаконно выведенных госактивов установлено неправомерное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

    Так, в 2003 году АО «Имстальком» по заказу акимата г.Алматы построило новый пассажирский терминал. По завершении строительства часть торговых площадей обновленного терминала перешла подрядчику в счет погашения оставшейся суммы по договору в размере 333 млн тенге.

    Между тем по результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было.

    Чтобы вернуть акимату право собственности на эти объекты авиационная прокуратура обратилась в Турксибский районный суд с иском к ответчику Бахтияркызы А. о признании недействительными всех сделок, связанных с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1 118,5 кв.м.

    Решением суда от 29.12.2022 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Судебный акт вступил в силу 13 марта т.г.

    На сегодня в рамках исполнения решения суда НАО «Правительство для граждан» начата работа по регистрации прав собственности за акиматом г.Алматы, а департаментом юстиции – по непосредственной передаче объектов в пользу государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Генпрокуратура Транспорт Аэропорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматинском зоопарке скончался абессинский рогатый ворон
    Отопление в Алматы начнут отключать с 20 апреля
    Земельный участок стоимостью 65 млн тенге возвращен государству в Косшы
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 апреля
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров