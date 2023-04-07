Возвращены в госсобственность коммерческие помещения аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авиационной прокуратурой г.Алматы в рамках работы по возврату незаконно выведенных госактивов установлено неправомерное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

Так, в 2003 году АО «Имстальком» по заказу акимата г.Алматы построило новый пассажирский терминал. По завершении строительства часть торговых площадей обновленного терминала перешла подрядчику в счет погашения оставшейся суммы по договору в размере 333 млн тенге.

Между тем по результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было.

Чтобы вернуть акимату право собственности на эти объекты авиационная прокуратура обратилась в Турксибский районный суд с иском к ответчику Бахтияркызы А. о признании недействительными всех сделок, связанных с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1 118,5 кв.м.

Решением суда от 29.12.2022 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Судебный акт вступил в силу 13 марта т.г.

На сегодня в рамках исполнения решения суда НАО «Правительство для граждан» начата работа по регистрации прав собственности за акиматом г.Алматы, а департаментом юстиции – по непосредственной передаче объектов в пользу государства.



