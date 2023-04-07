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    Возвращены в госсобственность: аэропорт Алматы готов вернуть коммерческие помещения

    7 Апреля 2023, 16:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой ответил, будет ли выкупать коммерческие помещения пассажирского терминала, которые были возвращены в госсобственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы, конечно, хотели бы приобрести эти территории, так как они находятся на территории терминала международного аэропорта Алматы, но мы будем ждать решения акимата и городских властей, потому что это все регулируется законом. Обычно объекты, находящиеся в терминале аэропорта, принадлежат аэропорту. И аэропорт управляет данной территорией или передает ее третьим лицам. Но, в любом случае, будем ждать решения властей», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Альп Эр Тунга Эрсой.

    Он также ответил, снизятся ли цены в кафе и магазинах, расположенных на территории воздушной гавани после возвращение коммерческих помещений аэропорта в госсобственность.

    «Мы не можем сейчас прокомментировать этот вопрос, пока не решено, в чьей собственности будут находится эти площади. Если они будут в нашей собственности, то мы постараемся регулировать цены… В случае, если они будут принадлежать частным лицам, то мы не сможем на это повлиять», - заявил он.

    Ранее сообщалось, что транспортной прокуратурой возвращены в госсобственность коммерческие помещения аэропорта Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экономика Авиация
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