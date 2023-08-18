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    Возвращены государству свыше 16,5 тысяч гектаров в области Абай

    18 Августа 2023, 05:18

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай замечен прогресс в решении вопроса возвращения неиспользуемых земель государству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Для работы в данном направлении была создана региональная межведомственная комиссия.

    Эффективные показатели есть в Жарминском районе.

    Так, из 11 землепользователей возвращены земельные участки общей площадью 16 523,7 га.

    Крестьянским хозяйством «Акжан» было возвращено 160,0 га по поселку Суыкбулак, хозяйством «Адлет Жан Са Ерасыл» вызращено 2180,0 га. Крестьянским хозяйством КХ «Атамекен» было возращено 7400,0 га по Капанбулакскому сельскому округу, 5000,0 га по Кызылагашскому сельскому округу. КХ «Медеу» вернули 539,6 га по Аршалынскому сельскому округу, КХ «Шынар» - 18,1 га по Калбатаускому сельскому округу.

    Районным отделом предпринимательства и сельского хозяйства на регулярной основе проводится разъяснительная работа по добровольному возврату землепользователям неиспользуемых сельскохозяйственных земельных участков в государственную собственность.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Акимат Сельское хозяйство Абайская область
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