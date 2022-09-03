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    Возвращено в пользу государства 114 тыс. га сельхозземель в Алматинской области

    3 Сентября 2022, 17:09

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Алматинской области в рамках исполнения поручения Президента страны возвращено в пользу государства 114 тыс. га сельхозземель, кадастровой стоимостью 1,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным надзорного органа, указанные земли годами не использовались по прямому назначению, возделывание кормовых культур не осуществлялось, на балансе этих хозяйств отсутствовали сельскохозяйственные животные. Между тем другие добросовестные фермеры остро нуждались в посевных и пастбищных землях.

    «К примеру, в Илийском районе возвращено 10 участков общей площадью 1743 га, незаконно предоставленные родственникам высокопоставленных чиновников. В целях удовлетворения нужд фермеров и недопущения повторного предоставления третьим лицам проводится работа по переводу возвращенных земельных участков под общественные пастбища», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

    Так, из возвращенных государству земельных участков 1,5 тыс. га уже оформлены как общественные пастбища. Работа в данном направлении продолжается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Сельское хозяйство
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