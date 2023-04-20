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    Возвращают в среднем 70% проектов - аким Алматы о работе градостроительного совета

    20 Апреля 2023, 17:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев, отвечая на вопрос жителя об изъятии земель по улице Егизбаева, заявил, что строительными проектами в городе занимается Градостроительный совет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Один из жителей Бостандыкского района заявил, что земельный участок по адресу Егизбаева, 9, в течение 15 лет использовался не по назначению. По его словам, акимат изъял только 4 гектара из 6,7. Сейчас там идут демонтажные работы. Он спросил у акима, когда будут проводиться общественные слушания, если там примут решение построить многоквартирный жилой дом.

    «Четыре гектара мы выкупили по мере своих возможностей. Я не могу выкупать участки по всему городу. Это большие средства. Вопросом многоквартирного жилого комплекса занимается Градостроительный совет, проект пока на доработке. Когда он будет готов, мы обязательно покажем его. Сейчас в городе ни один строительный проект аким города не рассматривает - этими вопросами занимается градсовет. У акимата нет права голоса в градсовете. В прошлом году, когда по моей инициативе был создан данный консультативно-совещательный орган, мы сразу предусмотрели, чтобы в градсовет вошли именно эксперты и представители различных социальных групп города. Могу сказать, что в среднем 70% проектов, выносящихся на заседания градсовета, не проходят согласование и возвращаются их разработчикам», - ответил аким города Ерболат Досаев.

    Аким Ерболат Досаев в августе подписал постановление о создании градостроительного совета Алматы. Его задача – повысить эффективность принятия решений при реализации градостроительной политики и обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство
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