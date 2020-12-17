Возвращаемый модуль китайского зонда «Чанъэ-5» доставил на Землю лунные образцы

ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Возвращаемый модуль китайского зонда «Чанъэ-5» приземлился рано утром в четверг, 17 декабря, доставил на Землю лунные образцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

Космический аппарат приземлился в 01:59 по пекинскому времени на территории Сыцзыванского хошуна автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай), сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Возвращение модуля на Землю знаменует собой успешное завершение плана программы исследования Луны, состоящего из трех этапов: облет Луны, посадка на Луну и доставка образцов лунного грунта на Землю. Программа стартовала в 2004 году.

«Чанъэ-5» - одна из самых сложных и напряженных миссий в истории аэрокосмической отрасли Китая. Запуск зонда, состоящего из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета и возвращаемого модуля, состоялся 24 ноября. 1 декабря взлетно-посадочный комплекс прилунился к северу от Пика Рюмкер (Mons Rumker) в Океане Бурь (Oceanus Procellarum или Ocean of Storms) на видимой стороне Луны.

Эта миссия позволила Китаю впервые в своей истории выполнить несколько задач, в том числе собрать образцы лунного грунта, совершить взлет с поверхности внеземного тела, произвести сближение и стыковку на орбите Луны, а также осуществить высокоскоростной вход в атмосферу Земли и возвращение аппарата с образцами грунта.



