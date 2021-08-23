Возведенные четыре тысячи лет назад памятники нашли в Восточном Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ученые Евразийского национального университета нашли памятники, возведенные четыре тысячи лет назад. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Учеными кафедры археологии и этнологии Евразийского национального университета найдены пирамидообразные каменные памятники, возведенные четыре тысячи лет назад. Раскопки были начаты в 2014 году возле села Токтамыс Абайского района.
По словам заведующего кафедрой Улана Умиткалиева, историческая находка, обнаруженная в Восточно-Казахстанской области, относится к раннему бронзовому веку. На каменные памятники нанесены изображения лошадей и диких зверей.
Кроме того, в древнем строении найдены кости людей и животных. Отечественные ученые, исследовав их совместно с японскими коллегами, отметили, что им 3 856 лет.
Для строительства памятника использовано 10 тысяч тонн камня. Возле памятника также найдено место еще одного шестигранного архитектурного объекта. Его исследования продолжатся.