Возрождение «Азия Дауысы»: как прошел первый день фестиваля в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на высокогорном катке «Медеу» после 19-летнего перерыва стартовал международный фестиваль современной музыки «Азия Дауысы». В этом году он будет проходить три дня. Первый день долгожданного события, как обещали организаторы, был очень насыщенным. Большое количество посетителей собрались на легендарной арене, чтобы насладиться праздничной атмосферой и исполнением популярных артистов. Подробнее - в материале МИА «Казинформ».

При полной арене зрителей первый концертный день завершился шоу дронов, а стартовал фестиваль с красной дорожки, по которой проходили прибывающие на раритетных авто звезды и участники «Азия Дауысы 2023». В церемонии открытия принял участие министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов, который за кулисами сообщил, что с этого момента «Азия Дауысы» станет ежегодным фестивалем и со следующего года он пройдет традиционно - с международным песенным конкурсом.

«Мне уже звонят министры культуры тюркских стран и интересуются - когда в следующем году пройдет международный конкурс исполнителей «Азия Дауысы», чтобы отправить для участия в нем лучших своих артистов. «Азия Дауысы» - это несомненный тренд нашей страны, мы будем его поддерживать и продвигать, потому что, это не только тренд музыкальный, но и туристический, он несет в себе огромный потенциал для туристического развития Алматы и всего нашего региона», - прокомментировал он.

Министр считает, что «Азия Дауысы» откроет немалое количество новых звезд казахстанской эстрады.

«Как вы сами знаете, в 1997 году «Азия Дауысы» присвоено звание лучшего фестиваля. Это тоже большое достижение. Сейчас этот фестиваль возрождается, и, хочу поблагодарить спонсоров, потому что, на его проведение государством не выделялось финансирование. Это радует. Сегодня, несмотря на дождливую погоду, на «Медеу» собрались тысячи людей. Также приезжают туристы из разных стран. В следующем году, если здесь будут участвовать артисты из зарубежных стран, то несомненно приедут и их фанаты. Это тоже направлено на развитие туризма», - добавил Асхат Оралов.

Несмотря на то, что в Алматы уже месяц стоит сильная жара, «Азия Дауысы» традиционно начался с дождя. Впрочем, никого он не испугал, быстро закончился, и на прекрасном комплексе «Медеу» выступления артистов проходили при красивом закате. Первыми на фестивале выступили призеры конкурса молодых исполнителей «Жас канат 2023». На арене собрались зрители разных поколений, вместе с ведущими они ностальгировали, пели песни группы «А-студио» во время представления Байгали Серкебаевым отрывка из мюзикла «Джулия», вспоминали мировые хиты вместе с зажигательными ведущими. А также был блок, созданный специально для молодого поколения зрителей, которые не знают, каким был фестиваль «Азия Дауысы», им напомнили имена его создателей и то, что из себя представлял Алматы в те годы.

Зрителям также выпала возможность поучаствовать в съемках фильма-мюзикла «Солдат любви», который снимает известный режиссер, сценарист и продюсер Фархад Шарипов – они сыграли массовку в сцене, когда главный герой в финале становится звездой и выходит на большую, заполненную фанатами арену. Публика с удовольствием подыгрывала, светила фонариками, выполняла все, что было нужно для фильма, так что этот первый день возрожденного фестиваля «Азия Дауысы» уже вошел не только в историю, но и в кино.

Кроме того, гости и жители Алматы наслаждались выступлением популярных артистов современной казахстанской поп- и рэп-культуры. Для зрителей свои хиты исполнили Галымжан Молданазар, RaiM, Ерке Есмахан, V$XV PRiNCE, Мирас Жугунусов, Markhaba Sabi, ORYNKHAN, группа «Ирина Кайратовна» и ZAQ.

Помимо шоу, спонсоры фестиваля и партнеры подготовили для присутствующих много активностей с призами, а также организовали несколько фотозон. Сегодня на сцене «Азия Дауысы» выступят зажигательные BLACK EYED PEAS. Завтра, в финальный день фестиваля, зрители будут ностальгировать с легендами. Публику ждут сорокаминутные выступления Secret Service и ЯЛЛА, шоу звезд казахстанской эстрады, а также роскошный фейерверк.

Акимат города Алматы позаботился о том, чтобы зрители могли без проблем добраться на «Медеу» и вернуться в город, поэтому в дни фестиваля будет запущен дополнительный автобусный маршрут. Автобусы отправляются от перекрестка Сатпаева и Байтурсынова с 14:00 до 24:00 часов с интервалом в 10-15 минут.