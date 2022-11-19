Возросло число обратившихся в кризисные центры Актобе женщин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области возросло число женщин , обращающихся за помощью из-за домашнего насилия. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Әнуарбек Қонжар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актюбинской области существует 2 центра по оказанию спецуслуг жертвам бытового насилия. Число обратившихся лиц возросло. В прошлом году обратилось 59 человек, а с начала этого года - 91 женщина с 195 детьми.

Как правило в семье возникает конфликт: муж бьет жену, она убегает от него и приходит в наши центры. В кризисные центры женщины поступают через участкового. Там оказывается поддержка женщинам, есть медиаторы, конечно, мы пытаемся семью воссоединить», - говорит Әнуарбек Қонжар.

Остаться в центрах поддержки женщины могут до 6 месяцев. Здесь им предлагают возможности трудоустройства, оформления документов, оказывают медпомощь, устраивают детей в садик. Так из 91 обратившейся женщины 13 человек получили помощь по оформлению документов, были трудоустроены, 37 - получили медпомощь, 46 детей устроены в садик. 12 семей воссоединились.

На эти цели в этом году было выделено 57 млн тенге, освоено 49 млн тенге.

На сегодняшний центр центры поддержки находятся только в Актобе, по улице Маресьева и в ОО «Малика».

По словам Әнуарбека Қонжара, планируется что до 2025 года во всех 12 районах области появятся подобные центры поддержки жертв бытового насилия.



