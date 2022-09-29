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    Возрос уровень смертности от передозировки синтетическими наркотиками в США

    29 Сентября 2022, 08:52

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Власти США сообщили, что рост синтетических наркотиков в ярких цветах похожих на конфеты способствуют высокому уровню смертности от передозировок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Генеральный прокурор Меррик Гарланд сообщил, что Управлением по борьбе с наркотиками ведется борьба с наркокартелями в Мексике, которые, как считается, занимаются контрабандой наркотиков в США. По его словам, в период с мая по сентябрь по всей стране изъяли более 10 млн таблеток, содержащий фентанил и сотни фунтов наркотических веществ в виде порошка.

    Число смертей от передозировки превысило 100 тыс. человек в течение 12-месячного периода, закончившегося в апреле 2021 года. В отчетах сообщается, что многие молодые люди умерли после приема всего одной таблетки с добавлением фентанила.

    По словам администратора Управления по борьбе с наркотиками Энн Милгрэм, «радужные» таблетки были изъяты в 21 штате.

    По данным федеральных властей, два мексиканских наркокартеля несут ответственность за большую часть фентанила в США. Картель Синалоа и картель Нового поколения Халиско, которые закупают химические вещества и прекурсоры в Китае, а затем переправляют их в США, где синтетические таблетки иногда продаются на платформах социальных сетей.

    Фото: cdn.iz.ru

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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