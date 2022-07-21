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    Возродить деятельность Института птицеводства в Каскелене просят работники отрасли

    21 Июля 2022, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственной поддержки отрасли просят птицеводы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил в интервью журналистам президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов, без государственной поддержки сейчас трудно развивать отрасль птицеводства.

    «Решение – это только государственная поддержка. Чтобы строили племрепродукторы в первом порядке. У нас был институт птицеводства, этот институт стоит в Каскелене, в поселке Мирный. Мы все требуем, чтобы обратно возродить его», - сказал Руслан Шарипов в интервью журналистам.

    По его словам, первое птицеводство зародилось в Казахстане еще в далеком 1964 году.

    «Это первое промышленное птицеводство было в 1964 году. Первым начальником птицепрома СССР был наш казахстанец - Алексей Пак», - добавил Руслан Шарипов.

    Ранее он заявил, что казахстанские птицеводы испытывают трудности в связи с удорожанием кормов.

    «Корма на сегодня стали стоить 180-190 тыс. тенге за одну тонну. 70% себестоимости мяса и яйца лежит на корме, если корм будет дешевый, то и наша продукция будет дешевле на рынке», - отметил Руслан Шарипов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сельское хозяйство
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