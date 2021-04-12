Возрастные критерии при вакцинации определены в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По решению Министерства здравоохранения Армении препаратом «Astra Zeneca» будут вакцинироваться граждане старше 55 лет. Граждане от 18 до 54 лет будут вакцинироваться «Спутником V». Об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство здравоохранения Армении планирует начать вакцинацию населения в ближайшие дни. Перед началом процесса Минздрав Армении определил возрастные критерии при вакцинации различными препаратами. По решению ведомства, вакциной «Astra Zeneca» будут прививаться граждане из групп риска, возрастом старше 55 лет.

«При использовании вакцины «Astra Zeneca» для обеспечения дополнительной безопасности введено возрастное ограничение. По итогам изучения рекомендаций всех профессиональных структур было принято решение установить возрастной ценз для «Astra Zeneca». Этим препаратом будут привиты граждане старше 55 лет», - отметила А. Аванесян.

По словам министра А. Аванесян, с учетом текущей ограниченности партии вакцины «Спутник V», для ее применения на данный момент также определены конкретные группы граждан: медицинские работники в возрасте от 18 до 54 лет, лица с хроническими заболеваниями до 54 лет, постояльцы и сотрудники центров социального ухода до 55 лет.

«У медицинских работников должны быть четкие, понятные критерии. У людей не должно быть недопонимания относительно того, кого следует вакцинировать. Мы приняли эту политику, так как первоочередной задачей является вакцинация как можно большего числа людей, чтобы избежать новых заражений, в случае болезни – перенести ее легко», - пояснила решение министр, отметив, что эти рекомендации могут быть пересмотрены после получения новых партий вакцины «Спутник V».

По данным Минздрава Армении, порядка 600 человек уже встали в очередь для вакцинации. Ведомство планирует вакцинировать 700 тысяч граждан. Процесс начнется с 13 апреля текущего года в Ереване, а с 14 апреля – в регионах страны. В настоящий момент осуществляются работы по распределению имеющихся вакцин по центрам вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 в Армении носит добровольный характер. Ранее в Армению была доставлена пробная партия вакцины «Спутник V», которой были привиты порядка 600 лиц из групп риска. 28 марта текущего года в Армению была доставлена первая партия (24 тысячи доз) вакцины «Astra Zeneca», а 8 апреля – первая крупная партия (15 тысяч доз) вакцины «Спутник V». Приоритет при вакцинации граждан страны отдается группам риска: медработникам, лицам от 65 лет и старше, пациентам с хроническими заболеваниями от 16 до 64 лет, постояльцам и сотрудникам центров по уходу за пожилыми.