Возрастной портрет нарушителей ПДД составили полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Большинство нарушений правил дорожного движения в Астане приходится на водителей в возрасте от 25 до 40 лет. Об этом сообщил начальник отдела управления административной полиции департамента полиции Астаны Бауыржан Токжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы анализируем возрастные особенности водителей, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, а также нарушивших правила дорожного движения. В столице чаще всего правила ПДД нарушают водители и пешеходы в возрасте от 25 до 40 лет. При этом часто эти аварии приводят к тяжелым последствиям. Среди нарушителей есть как мужчины, так и женщины», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Всего с начала в Астане зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 6 человек, травмированы – 123.

Ранее сообщалось, что основная причина ДТП – это личная недисциплинированность водителей. Каждое пятое ДТП совершается по вине пешеходов.



