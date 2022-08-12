Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Возраст почти половины поставленных на учет легковых авто в РК составляет 20 лет

    12 Августа 2022 19:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За июнь 2022г. в Казахстане на учет поставлен 95 801 легковой автомобиль, что меньше на 6,5% к соответствующему периоду 2021г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    На 1 июля 2022г. количество зарегистрированных легковых автомобилей в Республике Казахстан составило 3 907,2 тыс. единиц.

    По году выпуска в автопарке легковых авто преобладают автомобили выпущенные 20 лет назад – 49%, наименьшая доля приходится на автотранспортные средства, возраст которых от 3 до 7 лет – 6,8%.

    Больше всего легковых автомобилей зарегистрировано в Алматинской области – 501,5 тыс. единиц, Алматы – 463,7 тыс. и Нур-Султане – 285,4 тыс., меньше в Кызылординской области – 97,3 тыс.

    В качестве топлива легковые авто в основном используют бензин (86,7%), на смешанном топливе передвигается 9,1% транспортных средств.

    По состоянию на 1 июля 2022г. в Республике Казахстан в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей по объему двигателя преобладают автомобили свыше 1500 до 2000 куб.см – 1749,3 тыс. единиц.
    #Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецзаседание Транспортного координационного комитета прошло в Стамбуле
    Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    Применение Глобального транзитного документа поддерживает РК
    Девушка погибла в ДТП в Павлодарской области
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров