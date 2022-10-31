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    Возраст наркопотребителей и распространителей помолодел – полиция СКО

    31 Октября 2022, 21:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете Северо-Казахстанской области обсуждали профилактику наркомании и других зависимых состояний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди сообщил, что, согласно официальной статистике, возраст потребителя и распространителя наркотиков в значительной мере помолодел.

    «Если 10-12 лет назад образ наркоторговца или наркопотребителя представлял собой асоциальную личность либо закоренелого преступника в возрасте от 30 до 40 лет, то сейчас это молодые люди различной социальной принадлежности и в возрасте от 15 до 25 лет. За девять месяцев этого года за незаконный оборот наркотических средств привлекли к ответственности 112 человек. Из них 25 - в возрасте от 17 до 23 лет. Тогда как за аналогичный период прошлого года задержаны всего семь человек указанного возраста», - проинформировал Иван Терзиди.

    Он отметил, что сейчас целевой аудиторией профилактики наркомании является молодежь. Полицейские меняют методы профилактической работы, чтобы сделать ее более эффективной.

    Выступила на заседании заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова. Как следует из ее информации, со школьниками проводят лекции, беседы, круглые столы, организовали работу телефона доверия, разместили на стендах в каждой школе информацию о вреде наркотиков.

    Член общественного совета Павел Афанасьев считает такие методы работы устаревшими. Он и другие члены совета рекомендовали управлению образования найти новые подходы к профилактике наркомании.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Молодежь Борьба с наркотиками
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