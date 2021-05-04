Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Возобновляются рейсы между городами Алматы и Шарджа

    4 Мая 2021, 16:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 мая 2021 года разрешено возобновление регулярных рейсов между гг. Алматы и Шарджа с частотой 3 рейса в неделю, в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 23 апреля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Так, регулярные рейсы между гг. Алматы и Шарджа будут возобновлены авиакомпанией «Air Arabia» с 21 мая 2021 года.

    Рейсы будут выполняться с частотой 3 рейса в неделю (по 3, 5 и 7 дням) на воздушных судах типа А-320/321 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Туризм Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Air Astana запускает рейсы в Израиль
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка