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    Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Астана - Уфа

    29 Июня 2023, 09:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Башкортостаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

    Так, авиакомпания «Red Wings» с 25 июля 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Астана – Уфа. Перевозки будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа «Sukhoi Superjet-95».

    Возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Транспорт МИИР РК Авиация
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