Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Астана - Уфа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Башкортостаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

Так, авиакомпания «Red Wings» с 25 июля 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Астана – Уфа. Перевозки будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа «Sukhoi Superjet-95».

Возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.