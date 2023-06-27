Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Алматы - Сочи

    27 Июня 2023, 08:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов Комитетом гражданской авиации МИИР РК проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Россией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

    Так, авиакомпания «Азимут» с 28 июня 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Алматы – Сочи. Перевозки будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю по четвергам на воздушных судах типа «Sukhoi Superjet-95».

    «Возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами», - отметили в Комитете гражданской авиации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Туризм Россия Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы на двое суток ограничат движение на одном из центральных проспектов
    Нет наркотикам: турнир по Nomad MMA среди детей и подростков прошел в Алматы
    Личный врач Конаева рассказал, как поставил на ноги первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
    Оплату комуслуг социально уязвимым слоям будут компенсировать в Алматы
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне