Возобновляются прямые авиарейсы между Астаной и Пекином

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики, в рамках проводимой работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного авиасообщения, проработан вопрос возобновления регулярных рейсов между столицами Казахстана и Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службу КГА МИИР РК.

Так, с 25 марта текущего года авиакомпанией «Эйр Астана» планируется возобновить полеты по маршруту Астана – Пекин с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, суббота). Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321 LR.

С 13 февраля текущего года авиакомпания «Эйр Астана» планирует постепенное увеличение полетов между городами Алматы и Пекин с одного до пяти рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье) с поэтапным дальнейшим увеличением с пяти до семи рейсов в неделю в период весенне-летней навигации. Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321.

Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР.



