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    Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан

    14 Апреля 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 20 апреля 2022 года иранская авиакомпания Kish Air планирует начать выполнение регулярных международных рейсов по маршрутам Тегеран – Алматы и Горган – Актау с частотой один рейс в неделю по каждому маршруту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Рейсы будут выполняться по средам (Горган – Актау) и четвергам (Тегеран – Алматы) на воздушных судах типа A321 и MD-82/83, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Транспорт Ближний Восток Иран Аэропорт МИИР РК
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