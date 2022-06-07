Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Возобновляется движение пассажирских поездов между Кыргызстаном и Россией через РК

    7 Июня 2022, 19:43

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – По сообщению государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу» с июня возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным организации, сообщение возобновляется по следующим направлениям:

    1. Бишкек – Самара: начиная с 8 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по средам и пятницам, 2 раза в неделю (проходит через станции г. Кызылорда, пос. Торетам, г. Актобе);

    2. Бишкек – Казань: начиная с 6 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по понедельникам, 1 раз в неделю (гг. Караганда, Нур-Султан, Кокшетау-1, Петропавловск);

    3. Бишкек – Новосибирск: начиная с 9 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по датам 1 раз в 8 дней (гг. Алматы, Аягоз, Семей).

    Скидки на стоимость проезда:

    В купейных и СВ вагонах в размере:

    45% - при условии покупки проездных документов в период от 45 до 41 дней до отправления поезда;

    35% - при условии покупки проездных документов в период от 40 до 11 дней до отправления поезда;

    25% - при условии покупки проездных документов в период от 10 до 6 дней до отправления поезда;

    15% - при условии покупки проездных документов за 5 дней и менее до отправления поезда.

    В плацкартных вагонах в размере:

    35% - при условии покупки проездных документов в период от 45 до 41 дней до отправления поезда;

    25% - при условии покупки проездных документов в период от 40 до 11 дней до отправления поезда;

    15% - при условии покупки проездных документов в период от 10 до 6 дней до отправления поезда;

    10% - при условии покупки проездных документов за 5 дней и менее до отправления поезда.

    Указанные скидки действуют с 3 июня 2022 года и применяются по 28 декабря 2022 г. включительно, не применяются при оформлении проездных документов при внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны России, Казахстана, Кыргызстана), а также для проезда организованных групп пассажиров.

    В соответствии с принятым решением межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции с 8 июня текущего года Казахстан отменяет обязательное требование для граждан РК и иностранцев по предъявлению документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорт/сертификат/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан.

    Согласно постановлению главного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации № 2 от 6 апреля 2022 года посадка в поезд производится при наличии у пассажиров-иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме граждан государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия) и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, подтверждение отрицательного результата исследования на COVID–19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, в том числе с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID – 19».

    Для въезда в Кыргызстан ограничений не имеется.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Туризм Транспорт Россия Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане